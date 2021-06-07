Dünya Barzani intikam yenimi etti Peşmergeleri öldürenler cezasını bulacak
ORTADOĞU

Barzani intikam yenimi etti: Peşmergeleri öldürenler cezasını bulacak

PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği hain saldırıda 5 peşmerge hayatını kaybetmişti. PKK’nın saldırısı sonrası ölen peşmergeler için intikam yemini eden Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, "Peşmergeleri şehit edenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

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Barzani intikam yenimi etti: Peşmergeleri öldürenler cezasını bulacak
IKBY Başkanı Mesud Barzani

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası ölen peşmergelerin aileleri ile görüştü. Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ölen peşmergelerin ailelerine, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören yaralı peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu belirtilmişti. Açıklamada, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğü, 4 peşmergenin yaralandığı aktarılmıştı.

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