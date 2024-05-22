|
Dünya

Başbakan Rishi Sunak tarihi duyurdu: İngiltere erken seçime gidiyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. Konuşmasında, "Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır." diyen Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

19:23 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:07 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Rishi Sunak
Rishi Sunak

İngiltere erken seçime gidiyor.

haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Konuşmasına, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek başlayan Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır"

Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtti.

Ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını aktaran Sunak, buna karşın, halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

"Net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçin"

Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Sunak, konuşmasının sonunda, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.





#İngiltere
#Erken Seçim
#Rishi Sunak
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?