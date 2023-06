Başbakanlığı ve vekilliği bırakan Johnson'ın yeni işi belli oldu

Eski bir gazeteci olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti. Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise, yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı. Johnson'ın siyasi kariyeri ise, 2001'de milletvekili seçilmesiyle başladı.