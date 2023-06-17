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Başbakanlığı ve vekilliği bırakan Johnson'ın yeni işi belli oldu

Koronavirüs döneminde konutunda verdiği partiler nedeniyle önce Başbakanlıktan sonra vekillikten istifa eden Boris Johnson, İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de köşe yazarı olarak işe başladı. Johnson'un yazıları, her cumartesi yayınlanacak.

10:00 . 17/06/2023 Cumartesi
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Boris Johnson

Boris Johnson

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de köşe yazarı oldu. Parlamentoda kurulan komitenin, Kovid-19 döneminde konutunda verilen partiler sebebiyle yürüttüğü soruşturma sonrası geçen hafta milletvekilliğinden de istifa eden Johnson'ın, Partygate skandalında Parlamentoyu defalarca yanılttığı belirtilmişti.

Ülkenin en renkli siyasetçilerinden

Komiteyi kendisini Parlamentodan atmaya çalışmakla suçlayan Johnson, geçen sene de art arda gelen skandallar sonrası başbakanlık koltuğunu bırakmıştı. DailyMail, İngiltere'nin en renkli siyasetçilerinden olan Johnson'ın sitede köşe yazmaya başladığını bir videoyla duyurdu. Gazete, "En esprili ve orijinal yazarlardan biri" olarak tanıttığı eski başbakanın, her cumartesi haftalık yazılarının yayınlanacağını belirtti.

Yayınlanan videosunda içinden gelenleri yazacağını söyleyen Johnson da ilk yazısını kendi kilo verme mücadelesine ayırdı. Öte yandan Johnson'ın köşe yazarı olması tepkilere yol açtı. Birçok kesim, eski başbakanın tabloid medyasında görev almasının çıkar çatışması riski yarattığını belirtti.

Johnson'ın gazetecilik kariyeri

Eski bir gazeteci olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti. Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise, yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı. Johnson'ın siyasi kariyeri ise, 2001'de milletvekili seçilmesiyle başladı.



#Boris Johnson
#İngiltere
#Daily Mail
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