Son dakika - Başkan Erdoğan'ın Guterres ile olan görüşmesi başladı​ Guterres'ten Erdoğan'a İdlib teşekkürü BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Haber Merkezi 24 Eylül 2018, 21:24 Son Güncelleme: 25 Eylül 2018, 00:50 AA