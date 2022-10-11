Dünya Başpiskopostan İngiliz elçiliğine Kudüs vetosu
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Başpiskopos’tan İngiliz elçiliğine Kudüs vetosu

İngiltere Kilisesi’nin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiliz Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması olasılığı konusunda çekincelerini dile getirdi.

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Başpiskopos’tan İngiliz elçiliğine Kudüs vetosu
​Başpiskopos’tan İngiliz elçiliğine Kudüs vetosu.

İngiltere Kilisesi’nin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, İngiliz Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması olasılığı konusunda çekincelerini dile getirdi. Welby’nin bir sözcüsü, “Başpiskopos, İngiliz elçiliğinin Kudüs’e taşınmasının Filistinliler ve İsrailliler arasındaki olası etkisinden endişe duyuyor” açıklaması yaptı.

Welby’den bir gün önce de Westminster Başpiskoposu Kardinal Vincent Nichols, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın büyükelçiliği Kudüs’e taşımasına karşı çıktı. Nichols, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Böylesi bir adım, bölgede kalıcı barış olasılığına ve İngiltere’nin uluslararası itibarına ciddi şekilde zarar verir” ifadesini kullandı. Truss, geçen ay New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrailli mevkidaşı Yair Lapid’le bir araya gelmiş ve elçiliği taşıma konusunu değerlendirdiklerini söylemişti.

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