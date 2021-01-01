Dünya Basra Körfezinde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi
ORTADOĞU

Basra Körfezi'nde gövdesinde mayın tespit edilen tanker tahliye edildi

Irak ordusu, Basra Körfezi'nde bir tankerin gövdesinde yapışan mayın tespit edildiğini ve uluslararası sulardaki petrol tankerinin tahliye edildiğini duyurdu. Olay yerine çok sayıda mayın imha ekibi sevkedildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenli hale getirmek için tahliye çalışması gerçekleştirildi.
Güvenli hale getirmek için tahliye çalışması gerçekleştirildi.

Basra Körfezi'nde mayın paniği hareketli dakikalara neden oldu. Irak ordusu, Basra Körfezi'nde bir mayına bağlı olduğuna inanılan bir nesneyi keşfettikten sonra uluslararası sulardaki bir petrol tankerinin tahliye edildiğini duyurdu.

Irak ordusu yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nin 52 km açıkta, Pola Monravia adlı tankerin gövdesine yapışan mayın tespit edildiğini, olay yerine çok sayıda mayın imha ekiplerinin sevkedildiğini belirtti.

Iraklı yetkililer, olay yerine gelen mayın imha ekiplerinin gemiyi güvenli hale getirmek için tahliye çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

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