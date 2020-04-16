Basra Körfezi'nde tansiyon yükseldi: İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti

ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo'dan yapılan açıklamada, DMO'ya bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisini tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD gemileri Basra Körfezi'nde uluslararası sularda, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı AH-64 Apache helikopterleri ile entegrasyon eğitimi yapıyordu." ifadelerine yer verildi.
- İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların "USS Lewis Puller" mobil üs gemisine 45 metreye kadar ve "USCG Maui" sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı aktarıldı.
Beşinci Filo'nun açıklamasında İran botlarının yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.