Dünya Basra Körfezinde tansiyon yükseldi İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti
ASYA

Basra Körfezi'nde tansiyon yükseldi: İran botları ABD savaş gemilerini taciz etti

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini açıkladı. İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların mobil üs gemisine 45 metreye kadar, sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
ABD donanması
ABD donanması

ABD Donanmasına bağlı Beşinci Filo'dan yapılan açıklamada, DMO'ya bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisini tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiği kaydedildi. Açıklamada, "ABD gemileri Basra Körfezi'nde uluslararası sularda, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı AH-64 Apache helikopterleri ile entegrasyon eğitimi yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

  • İran askeri botlarının Amerikan gemilerinin ön ve arkasından defalarca geçtiği belirtilen açıklamada, botların "USS Lewis Puller" mobil üs gemisine 45 metreye kadar ve "USCG Maui" sahil güvenlik gemisine ise 9 metreye kadar yaklaştığı aktarıldı.

Beşinci Filo'nun açıklamasında İran botlarının yapılan uyarılara bir saat sonra yanıt verip bölgeden ayrıldığı ve herhangi bir çatışma yaşanmadığı bildirildi.

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