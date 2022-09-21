Batı Azerbaycan'da Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruldu: İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Türk Dünyasını buluşturacak güvenli bir liman olmayı sağlayacak olan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti kuruluşunu resmen ilan etti. Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan da Türkiye oldu.

İlk temsilciliğini de Ankara Çankaya Beştepe Mahallesi’nde açan Batı Azerbeycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti 100 yıldan beri ayrı düşürülen Türk dünyasını yeniden buluşturma çabasında.

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Ankara’daki temsilciliğinin açılışına katılan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, "Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başşehri Ankara’da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz” ifadelerini kullandı

Törende konuşan Göyçe- Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan da, "40 yıllık bir hazırlık. Yine 44 günlük bir savaştan sonra, tabii mücadele ruhunu içinde barındıran dostlarımızla, mücadele ruhunu içinde barındıran kahraman askerlerimizle, Osmanlı topraklarında 1918 yılından beri günümüze kadar 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı ve bağrımıza bir hançer gibi saplanmış olan o hançeri işte bugün burada tarihin karanlık sayfasına bir daha geri dönmemek üzere çıkarmış bulunmaktayız" dedi.

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BAYRAĞIN ANLAMI

Azerbaycan bayrağının renklerini barındırdan Göyçe-Zengezur bayrağının üst kısmındaki turkuaz, Türklüğü simgeliyor.

Kırmızı, uygarlığı temsil ederken, bayrağın altındaki yeşil renk ise İslamiyeti simgeliyor.

Bayrağın solunda ilave bir simge bulunuyor. Elinde kılıcı olan bir aslan ve hemen sırtından doğan bir güneş.