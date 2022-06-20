Batı savaşın uzamasına oynuyor: Barışı rafa kaldırdılar

Ukrayna'daki Rus işgali dünya gündemindeki eski sıcaklığını kaybetse de yaklaşık dört aydır savaş devam ediyor. Ateşkesi ve sonra barışı hedefleyen müzakereler ise şu an sonuçsuz kalmış durumda. Kiev ve Moskova'dan karşılıklı yapılan açıklamalar tarafların taviz vermeye sıcak bakmadıklarını gösterirken son günlerde Batı’dan gelen açıklama ve girişimler, 'Batılı ülkeler savaşın devam etmesini mi istiyor?' sorusuna sebep oluyor.

Boris Johnson-Volodomir Zelensky

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önceki gün Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı desteklemekten vazgeçmeyeceklerinin altını çizerken, “savaşın yıllar alabileceği gerçeğine hazırlanmaları” gerektiğini belirtti. Stoltenberg, askeri teçhizatın maliyetine ve artan enerji ve gıda fiyatlarına rağmen Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin süreceğini, çünkü Vladimir Putin'in başarılı olması ve Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın büyük bölümlerini işgal etmesi durumunda batının çok daha yüksek bir bedel ödeyeceğini söyledi.

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Jens Stoltenberg

SİLAH TEDARİĞİ SÜRECEK

İngiltere başbakanı Boris Johnson da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e benzer ifadelerle savaşın beklenenden uzun sürebileceğini kaydetti. İngiliz Sunday Times Gazetesi'ne konuşan Johnson, "Korkarım uzun bir savaş için kendimizi hazırlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı. Kiev yönetimine silah tedarikinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan İngiliz Başbakan, Ukrayna devletinin varlığının sürmesinin elzem olduğu dile getirdi ve bu yönde desteklerinin süreceğini kaydetti.

Sir Patrick Sanders

AVRUPA’YA YAYILABİLİR MESAJI

Ukrayna'daki savaşın uzayacağı ve daha da büyüyeceği İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders'ın da gündeminydi. İngiliz Mirror Gazetesi'ne göre Sanders, askerlerine "3. Dünya Savaşı'nda Rusya'ya karşı savaşmaya ve onu yenmeye hazırlanın" mesajı verdi. Sanders'ın birliklere bilgi notu göndererek, "1941'den beri Avrupa'da kıtasal bir gücü içeren bir kara savaşının eşiğinde ordunun komutasını üstlenen ilk genelkurmay başkanıyım. Rusya'dan gelen kalıcı tehdit, yeni bir güvensizlik dönemine girdiğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Sonuna kadar devam edecek

Mikolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, direnişin sürdüğünü belirterek, “Güney’den asla vazgeçemeyeceğiz, bize ait olan her şeyi geri alacağız” diye konuştu. Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini ve ihracat imkanlarını konuşan Zelenski, “Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde; Rus işgalinin sebep olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı. Öte yandan Zelenski’nin bir gün önce Rus saldırıları sonucu iki kişinin öldüğü Mikolayiv şehrini ziyaret etmesi, ‘meydan okuma’ olarak gösterildi.

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