Dünya Batı Şeriada işgalci İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti
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Batı Şeria'da işgalci İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde işgalci İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalan 80 yaşındaki Filistinli yaşamını yitirdi. Celceliye Köyü Belediye Meclisi Başkanı Fuad Fattum, işgalci İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini ve Ömer Abdulmecid Esad'ı (80) kelepçeli halde darbettiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Batı Şeriada işgalci İsrail askerlerinin darbettiği yaşlı Filistinli hayatını kaybetti
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İşgalci İsrail askerlerinin bir süre sonra köyden ayrıldığını aktaran Fattum, köylülerin yaşlı Filistinliyi inşaat halindeki bir evde yerde bulduklarını dile getirdi.

Fattum, köy halkı tarafından Ramallah'taki bir hastaneye nakledilen 80 yaşındaki Esad'ın kurtarılamadığını kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Esad'ın hastaneye ulaştırıldığında vefat etmiş olduğu aktarıldı.

İşgalci İsrail ordusundan olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Başbakanı Iştiyye'den saldırıya kınama

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgalci İsrail askerlerinin Esad'ın ölümüne yol açan saldırgan davranışını kınadı.

Iştiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, "Ebu Hani (Ömer Abdulmecid Esad) bugün şafak vakti işgal askerlerinin saldırısına uğraması sonucu şehit oldu. İşgal askerleri ve yerleşimcilerin benimsediği terör ideolojisini yansıtan bu suçu kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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