Batı Şeria'daki alçak baskına İsrailli milletvekili de katıldı: Bir Filistinli genç öldürüldü

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilerin Huvvara beldesine gelmesiyle Filistinlilerle karşılıklı taşların atıldığı olaylar çıktı. İsrail askerleri olayları dağıtmak için güç kullandı. İsrail ordusu aracına bir beton blok atan kişiye ateş açıldı ve isabet etti.