Dünya Batı Şerianın kuzeyinde üç Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev
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Batı Şeria'nın kuzeyinde üç Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde işgalci İsrail güçlerinin arabalarına ateş açarak üç Filistinliyi öldürmesi üzerine bölgedeki bazı kentlerde genel grev yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Batı Şerianın kuzeyinde üç Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle genel grev
Filistin Bayrağı

Grev çağrısı, Filistin'deki Fetih Hareketi ve diğer bazı ulusal gruplardan geldi.

Nablus, Cenin ve Tulkerem kentlerinde kamu çalışanları işe gitmezken, ticari işletmeler de kepenk kapattı.

Aynı şekilde işgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta bazı işletmeler de grev çağrısına karşılık verdi.

Ramallah'ta ayrıca onlarca kişi üç Filistinlinin öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ne olmuştu?

İşgalci İsrail güçleri, Nablus kentinde dün üç Filistinliyi arabalarına ateş açarak öldürmüştü.

Görgü tanıkları, işgalci İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini söylemişti.

İşgalci İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise öldürülen Filistinlilerin, "Nablus çevresinde bir dizi silahlı eylemde bulunan bir terör hücresinin 3 üyesi" olduğu ileri sürülmüştü.

İşgalci İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de öldürülen 3 Filistinlinin grubundan saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen dördüncü kişinin arandığı aktarılmıştı.

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