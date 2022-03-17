Batı Trakyalı Türkler eski Türk mezarlığı üzerine futbol sahası projesine tepki gösterdi

Horozlu köyünün bağlı olduğu Bulustra Belediyesi, salı günü iş makineleriyle eski mezarlık üzerinde çalışma başlattı.

Mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, bazı mezar taşları yerinden söküldü ve kırıldı.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı, mezarlığın üzerine futbol sahası inşa etme girişimine tepki gösterdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, yaptığı açıklamada, mezarlığa bu şekilde zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek azınlığa danışılmadan böylesi bir eyleme geçilmesinin azınlığın tepkisine yol açtığını ifade etti.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını temsil eden birçok kuruluş ve dernek, olayı kınadı.

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İTB'den yapılan açıklamada, "Bulustra Belediyesinin almış olduğu bu talihsiz karardan bir an önce vazgeçmesini ve Türk azınlık toplumundan özür dilemesini beklediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız." ifadesi yer aldı.

FOTOĞRAF 11 Bölgede yapılan yüzey araştırmaları ve diğer çalışmalar, Traklar'ın mezar anıtı ve tören alanı olan dolmenleri geç bronz çağına tarihlendiriyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya kültür mirasının en eski ve önemli eserleri arasında olan 3 bin 500 yıllık olduğunu belirttiği dolmenlerin kaçak kazılar nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.<br> Beksaç, Edirne'de tespit edilmiş 60'tan fazla dolmenin bulunduğunu ifade etti.<br>Anıtsal yapıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Beksaç, şunları kaydetti: Dolmenlerde maddi değeri olan bir şey yok. Buralardan kıymetli bir malzeme çıkma olanağı yok. Dolmenlerin kullanılmış olduğu süreçte buralara değerli malzeme koyma anlayışı yok. Ben yaptığım kazı çalışmalarının çoğunda iskelet kalıntısı dahi bulamadım. Çünkü bunların çoğunun mezar olarak kullanılmadığını görüyoruz.<br> Bu yapılar yılın belli dönemlerinde ayin yapılan birer kült anıtı. Bunların içleri boş. Etrafında sadece keramikler var. Bunların dışındaki metal malzemelerin de bir değeri yok.\" \"Dolmenler turizm açısından değerli\"<br><br>Prof. Dr. Beksaç, dolmenlerin korunarak geleceğe taşınması ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Dolmenlerin kültürel bir değer olarak ön plana çıkarılması ve turistik bir değer olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Beksaç, \"Bu eserler kültür turizminin temelini oluşturur. Dolmenlerin bulunduğu tüm ülkelerde bu eserler çok önemli yer tutar. Buralarda dolmen turu ve gezileri yapılır. Özellikle son dönemlerde dolmenlerde tören ve ayinler de yapılıyor. Dolmenler turizm açısından değerli. Fransa, İspanya, İngiltere ve İspanya'da önemli turizm girdisi sağlıyor. Bizim de gerçek anlamda koruyup değerini bilmemiz gerekli.\" diye konuştu. Dolmen nedir? Yan yana duran dik taşların üzerine kapatılmış yassı taştan yapılmış genellikle mezar olarak kullanılan tarihi yapıdır. Gömüyü duyan define aramaya koştu 'İçerisinde gömü var' efsanesi nedeniyle definecilerin hedefi haline gelen ve Trakya'ya adını veren Traklar'dan günümüze ulaşan 3 bin 500 yıllık dolmenler, define kazıları nedeniyle zarar görüyor. BiP'te paylaş

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