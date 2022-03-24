Batılı şirketler Rusya yaptırımından caydılar

Batılı şirketlerden bazıları, Rusya’ya geri dönüyor. Fransız Renault, Moskova’da üretime yeniden başlayacağını duyurdu. Fin lastik üreticisi Nokian Tyres ile Fransız yapı marketi markası Leroy Merlin de geri dönenlerden. İsviçre bankası Credit Suisse de Rusya’da faaliyette.
İşgale tepki olarak Batılı şirketlerden bazıları katıldıkları yaptırım furyasından vazgeçerek Rusya’ya geri dönüyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova’daki fabrikasında üretime yeniden başlayacağını duyurdu. Rus otomobil pazarının yaklaşık üçte birini oluşturan şirketin bu ülkede yaklaşık 40 bin çalışanı var.
Fin lastik üreticisi Nokian Tyres da Rusya’ya geri dönen markalardan. Şirketin CEO’su Jukka Moisio dün yaptığı açıklamada Rusya’daki binek otomobil lastikleri için üretime devam edeceklerini duyurdu. Fransız yapı marketi markası Leroy Merlin de yaptırımlar sonrası cayanlar arasında yer alıyor. Şirket, Rusya’daki 112 mağazasının ticari hayatına devam edeceğini açıkladı. İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse de Rusya’dan çekilmeyen büyük firmalar arasında yer alıyor.