Batılı şirketler Rusya yaptırımından caydılar

İşgale tepki olarak Batılı şirketlerden bazıları katıldıkları yaptırım furyasından vazgeçerek Rusya’ya geri dönüyor. Fransız otomobil üreticisi Renault, Moskova’daki fabrikasında üretime yeniden başlayacağını duyurdu. Rus otomobil pazarının yaklaşık üçte birini oluşturan şirketin bu ülkede yaklaşık 40 bin çalışanı var.

FOTOĞRAF 36 Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri: Apple Pay: <br><br>Tam blok Apple: <br><br>Online satışları durdurdu. Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı. Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu. AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı. Adobe:<br><br>Tam blok. BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi. BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı. Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi. Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi. Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi. Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor. Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br> Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak. DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi. Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi. Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı. Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor. General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu. HP:<br><br>İçe aktarma yasağı Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi. Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı. Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi. Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı. Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi. LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor. Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı. NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

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Fin lastik üreticisi Nokian Tyres da Rusya’ya geri dönen markalardan. Şirketin CEO’su Jukka Moisio dün yaptığı açıklamada Rusya’daki binek otomobil lastikleri için üretime devam edeceklerini duyurdu. Fransız yapı marketi markası Leroy Merlin de yaptırımlar sonrası cayanlar arasında yer alıyor. Şirket, Rusya’daki 112 mağazasının ticari hayatına devam edeceğini açıkladı. İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse de Rusya’dan çekilmeyen büyük firmalar arasında yer alıyor.