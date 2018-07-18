Batı’nın kimyası bozuldu

Amerikan istihbarat servislerinin Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialarını reddederek Rus lider Vladimir Putin’le diyalog kuran ABD Başkanı Donald Trump şimşekleri üstüne çekti. Trump, önceki gün Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söylemişti. ABD Başkanı, kendisine karşı gelecek eleştirilere de, “Rusya ile diyalog yolunu seçiyorum. Bu adımın tüm siyasi risklerini de üstlenmeye hazırım” sözleriyle meydan okumuştu.

UTANÇ VERİCİ İCRAAT

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Trump’ı “utanç verici bir performans” sözleriyle eleştirdi. Mccain, “Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı” dedi. Cuhmuriyetçi Parti’den Newt Gingrich de Trump’ın sözleri için, “Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal” mesajı paylaştı. Trump destekçiliğiyle karşıtlığı arasında gidip gelen Senatör Lindsey Graham ise Trump’ın Kremlin’e ABD ile ilgili bir “zayıflık” mesajı verdiğini söyledi. ABD’nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman’ın kızı, Cumhuriyetçi Parti’ye yakın siyasi yorumcu Abby Huntsman, Twitter hesabından, “Hiçbir müzakere kendi insanını ve ülkeni otobüsün altına atmaya değmez” dedi.

ABD MÜTTEFİK DEĞİL

Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova’nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını ileri sürerek “Trump Rusya’nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli” dedi.

Demokrat Senatör Mark Warner, “Trump’ın açıklamalarının ABD’nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini” iddia etti.

Demokratların Senato’daki lideri Chuck Schumer, “Trump’ın ABD’nin hukuki yaptırımlarına, savunma yetkililerine ve istihbarat servislerine karşı Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanında yer almasının düşüncesizce, tehlikeli ve zayıf olduğunu” belirtti.

PUTİN’İN CEBİNE GİRDİ

Eski CIA Başkanı John Brennan da, Trump’ın basın toplantısı için “Hainlikten başka bir şey değil” dedi. Brennan, tweetinde, “Trump’ın yorumlarının ahmakça olması bir yana, kendisini tamamen Putin’in cebine koydu. Cumhuriyetçi Vatanseverler: Neredesiniz?” diye tepki gösterdi.

Hollywood da karşı cephede

Marvel’ın Kaptan Amerika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Chris Evans, Twitter’dan ABD Başkanı Donald Trump’ı yerden yere vurdu. Evans, Twitter’dan paylaştığı mesajında Trump’ı “moron, kukla, korkak” olmakla suçladı. ‘Terminatör’ rolüyle dünya çapında tanınan ABD’li oyuncu Arnold Schwarzenegger de, Twitter hesabından yayınladığı videoda, “Başkan Trump, Devlet Başkanı Putin’le düzenlediğiniz basın toplantınızı izledim. Utanç verici bir görüntü vardı. Küçük haşlanmış makarna, küçük taraftar gibi görünüyordunuz. Ondan ne zaman imza ya da selfie isteyeceksiniz diye kendi kendime sordum” dedi. Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’sinin üyesi olan Schwarzenegger, Senatör John McCain safında yer alıyor.

Avrupa bunalımda

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından eleştirildi. İsveç devlet televizyonu SVT’ye konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, ‘’Amerika tarafı, Rusya’nın Kırım’ın yasa dışı ilhakı hakkında hiçbir şey söylemedi’’ ifadesini kullandı. Carl Bildt ise görüşmede ABD Başkanı Trump’ın endişe verecek derecede zayıf kaldığını savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Beyaz Saray’a artık kayıtsız şartsız güvenemeyeceklerini söyledi. Maas, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ni (AB) “düşman” olarak nitelemesinin ardından AB ülkelerine birliktelik gösterme çağrısında bulundu. “Beyaz Saray’a artık kayıtsız şartsız güvenemeyiz” diyen Maas, ABD ile ortaklığı korumak için bu ortaklığa yeniden “ayar vermek” gerektiğini belirtti. Maas, Bbunun da “öz güvenli ve egemen Avrupa” ile mümkün olacağını söyledi.

Tepkiler üzerine çark etti

ABD başkanı Trump, ülkesindeki kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Rusya ile ilgili sözlerinin “yanlış anlaşıldığını” savundu. Beyaz Saray’da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, istihbarat örgütlerinin Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahil olduğu yönündeki raporlarını da kabul ettiğini söyledi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığı yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Trump, “Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki” sözlerini kaydetmesine rağmen amacının “Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki” söylemek olduğunu belirtti. Brüksel ve Londra temaslarının ardında Putin ile bir araya gelmek üzere Helsinki’ye geçen Trump, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemişti.