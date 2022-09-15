Dünya Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı Kaç kurbanı olduğu belli değil
ASYA

Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı: Kaç kurbanı olduğu belli değil

Yeni Zelanda'yı şoke eden olayda, çocukların cesetleri Auckland kentindeki terk edilmiş bir depoyu satın alan başka bir aile tarafından bulunmuştu. Olay ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Güney Kore polisi, iki çocuğunu öldüren kadını tutukladıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı: Kaç kurbanı olduğu belli değil
​Yeni Zelanda'yı şoke eden olay.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde açık arttırmada aldıkları bavuldan insan kalıntıları çıkan aile durumu yetkililere bildirmiş, adli müfettişler bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçmişti.

Bir kaç yıldır depoda, bavulların içinde kaldığı sanılan cesetlerin biri 7, diğeri de 10 yaşındaki çocuklara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Yeni Zelanda polisi, geçen ay çocukların kimliğinin belirlenmesinin ardından, zanlıyı aradıklarını açıklamıştı. Zanlının Güney Kore'de olduğuna inandıklarını belirten Auckland polisi, Güney Kore makamlarıyla yakın işbirliği yaptıklarını duyurmuştu.

Çocukların ölümlerinden sonra Güney Kore'ye kaçtı

  • Yeni Zelanda, adı açıklanmayan kadının Güney Kore'den iade edilmesi talebinde bulundu.
  • Güney Kore polisi, 42 yaşındaki Güney Kore kökenli Yeni Zelada vatandaşı kadının, çocukların ölümünden sonra 2018'de Güney Kore'ye kaçtığını söyledi.
  • Tutuklanması için hakkında kırmızı bülten çıkartılan kadının, ülkenin güneydoğusundaki Ulsan kentinde bir daireye yapılan gece yarısı baskınıyla tutuklandığı bildirildi.
  • Yeni Zelandalı polis yetkilisi Tofilau Fa'amanuia Vaaelua "Ülke dışında bu kadar kısa sürede zanlının gözaltına alınması Kore makamlarının yardımları ile Yeni Zelanda Polisi'nin ve Interpol'ün koordinasyonuyla mümkün olabildi" dedi.
  • Yeni Zelanda medyası, ailenin birkaç yıl Auckland'da yaşadığını ve çocukların babasının, çocukların ölümünden önce kanserden hayatını kaybettiğini bildirdi.
  • Ayrıca, çocukların büyükanne ve büyükbabasının hâlâ Yeni Zelanda'da yaşadığı ifade edildi.

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