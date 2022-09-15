Bavulundan iki çocuk cesedi çıkmıştı: Kaç kurbanı olduğu belli değil Yeni Zelanda'yı şoke eden olayda, çocukların cesetleri Auckland kentindeki terk edilmiş bir depoyu satın alan başka bir aile tarafından bulunmuştu. Olay ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Güney Kore polisi, iki çocuğunu öldüren kadını tutukladıklarını duyurdu.

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