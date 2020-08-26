Baykar Genel Müdürü Bayraktar: Ukrayna devleti tarafından üstün hizmet nişanına layık görüldüğüm için onur duydum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Kiev'deki Devlet Başkanlığı sarayında devlet nişanı verdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi." ifadeleri kullandı.

DÜNYA Ukrayna'dan Mevlüt Çavuşoğlu, İbrahim Kalın ve Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

İki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde savunma, teknoloji ve turizm başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştiğini aktaran Bayraktar, Ukrayna ve Türkiye'nin birlikte geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı verdi.

OYNAT 01:22 Yeni nesil "AKINCI TİHA" gökyüzündeki ikinci testi de başarıyla tamamladı BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır...' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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Bayraktar, şu şekilde açıklamada bulundu: