Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: AB vermezse Erdoğan sınırımızdaki göçmenler için para bulabilir

Avrupa'ya geçmek için Belarus ile Polonya sınırı arasında bekleyen ve sayıları gün geçtikçe artan binlerce göçmen kışın zor koşulları altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'a yaptırım uyguladıkları için mevcut koşullarda Batı'yı göç akınlarından korumaya niyetli olmadıklarını söyledi.

"SİZİ KORUMAYACAĞIM"

AB devletlerine "Sizi göç akınlarından korumak zorunda değiliz" diyerek seslenen Belarus lideri, "Bana yaptırım uyguladınız, beni boğmak için boynuma ilmek attınız. Ve siz alçaklar şimdi sizi korumamı istiyorsunuz. Bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

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"PARA VERMİYORLAR"

AB'yi göçmen krizinin çözümü için destek sağlamamakla suçlayan Lukaşenko, "İğrençler, alçaklar, zarar vericiler! Sadece Tanrı'ya yaptıkları her şeyin onlara geri dönmesi için dua ediyorum. Hiç para vermiyorlar, fakat biz onların bunu ödemesi için her şeyi yapacağız" dedi.

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"DOSTUM ERDOĞAN"

Türkiye'nin kendilerine sorunun çözümü konusunda yardımcı olabileceğini ifade eden Belarus lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "eski dostum" diye bahsederek şunları söyledi:

Türkiye'ye soracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim eski dostum. Müslüman insanlar için o para bulacaktır. Bu problemi Avrupa Birliği olmadan çözeceğiz.

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