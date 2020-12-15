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Dünya Belarus lideri Lukaşenko koronavirüs hastasıyla el ele kol kola Halk karantinaya alınsın diyor
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​Belarus lideri Lukaşenko koronavirüs hastasıyla el ele kol kola: Halk 'karantinaya alınsın' diyor

Belarus lideri Lukaşenko koronavirüs hastasıyla el ele kol kola: Halk 'karantinaya alınsın' diyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüs hastanesini ziyaretinde kendisini tanıyamayan bir hastanın elini tutup sohbet etti.

Haber Merkezi İHA
Belarus lideri Lukaşenko, koronavirüs hastasını ziyaret ediyor.
Belarus lideri Lukaşenko, koronavirüs hastasını ziyaret ediyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk’te bulunan hastaneyi ziyaret etti. Özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko, koronavirüs tedavisi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi.

ELİNDEN TUTUP SOHBET ETTİ

Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko’ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirdikten sonra kadının elinden tutarak bir süre sohbet etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk’te bulunan hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında koronavirüs hastasıyla olması gereken sosyal mesafeyi korumadı.

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KARANTİNAYA ALINSIN TEPKİSİ

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko’yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu.

Birçok kişi Lukaşenko’nun karantina alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentinde çalışma gezisine başladı.

  • Belarus’ta son 24 saatte bin 853 kişiye yine koronavirüs teşhisi konuldu. Bin 321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede koronavirüs sebepli toplam ölü sayısı bin 273’e yükseldi.

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