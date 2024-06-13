Belarus sınırının bazı bölümlerine Polonya'dan hareket kısıtlaması getirildi

Polonya hükümeti, Belarus sınırının bazı bölümlerine hareket kısıtlaması getiren uygulamanın bugün yürürlüğe girdiğini duyurdu.





Yaklaşık 400 kilometrelik Polonya-Belarus sınırının 60 kilometrelik kısmını etkileyen ve 90 gün boyunca yürürlükte kalması planlanan uygulama kapsamında, izni bulunmayan kişilerin bazı yerlerde 200 metre, bazı yerlerde ise 2 kilometreye kadar sınıra yaklaşmasına izin verilmeyecek.





Ancak bölge sakinleri, bölgede çalışan ya da eğitim gören kişiler sınır bölgelerine erişim sağlayabilecek.





Mayıs sonunda Belarus sınırında görev yapan Polonyalı bir asker, bir göçmen tarafından bıçaklanmış, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.









Olayın ardından Polonya yönetimi, Belarus sınırının güvenliği için önlem alacaklarını duyurmuştu.





Polonya, Ocak 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yasa dışı göçü engellemek için Belarus sınırına bariyer inşa etmeye başlamıştı.





Yüksekliği 5,5 metre olan ve üzeri tel örgüyle kaplanan metal bariyerler 407 milyon dolara mal olmuş ve 30 Haziran 2022'de tamamlanmıştı.





Polonya, 2022'nin sonlarında da Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle olan sınırına dikenli tel örgü çekmeye başlamıştı.





Polonya Başbakanı Donald Tusk ise en son 18 Mayıs'ta ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurmuştu.







