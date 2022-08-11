Dünya Belarusta hava üssünde art arda sekiz patlama medyana geldi
AVRUPA

Belarus’ta hava üssünde art arda sekiz patlama medyana geldi

Belarus’un muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Ukrayna sınırına yakın Gomel kentinin güneyindeki hava üssünde art arda sekiz patlamanın meydan geldiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Belarus’ta hava üssünde art arda sekiz patlama medyana geldi
Patlamaların yaşandığı Ziabrauka Havaalanı.

Belarus'ta medyana gelen patlamalar, Gomel kentinin güneyinde bulunan, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, Rus uçaklarının bulunduğu ve kalkış yaptığı Zyabrovka üssünde meydana geldi.

Viacorka, “Gomel bölgesindeki Zyabrovka üssünde art arda 8 patlama meydana geldi. Rus savaş uçakları genellikle burada konuşlandırılıyor. Şu ana kadar, bu patlamaların Rus ve Belarus orduları tarafından Belarus topraklarında gerçekleştirilen herhangi bir askeri tatbikatla bağlantılı olup olmadığına dair bir teyit yok. Zyabrovka üssü, Ukrayna'ya karşı savaşta Rus havacılığı tarafından kullanılıyor” dedi.

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