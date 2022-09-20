Dünya Belarusta savaş alarmı Cumhurbaşkanı Lukaşenko orduya talimat verdi
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Belarus'ta savaş alarmı: Cumhurbaşkanı Lukaşenko orduya talimat verdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ordusundaki bazı askeri birimlere savaş zamanı standartlarına göre alarma geçilmesi talimatı verdi.

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Haber Merkezi AA
Belarusta savaş alarmı: Cumhurbaşkanı Lukaşenko orduya talimat verdi
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.

Lukaşenko, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile görüşmesinde yaptığı konuşmada, Rusya ile savunma alanı oluşturduklarını ve aslında fiilen iki ülkenin ortak silahlı kuvvetleri olduğunu ifade etti.

Belarus toplumunun kendini nasıl savunması, eylemlerinin ne olacağını bilmesi gerektiğini belirten Lukaşenko, “Ukrayna'da savaşacağımızı ima edip bizi suçlamaya gerek yok. Bizim anavatanımızı korumamız gerekiyor. Ve Rusya'ya desteğe gelince, bir kez daha teyit ediyorum. Belarus üzerinden Rus birliklerine karşı arkadan, yandan, kanatlardan herhangi bir darbe olmamalıdır ve olmayacak. Bu bizim müttefikimize karşı yükümlülüğümüzdür." diye konuştu.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

  • Güvenlik ve askeri eğitim konularında basitleştirmeye gidilmemesini isteyen Lukaşenko, "Durum çok ciddi. Tehlikeli bile diyebilirim ve hiçbir durumda işleri gevşetmemeliyiz. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bazı askeri birimleri savaş zamanı standartlarına göre alarma geçirmemiz gerekiyor. Bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Vatan savunmasının güçlendirilmesi ve gönüllü halk milisleri hazırlamaya ihtiyaç olduğunu, bu milislerin oluşum aşamasında olduğunu dile getiren Lukaşenko, bu güçlerin nasıl savaşçı ve ne tür silahlara sahip olduğunu kontrol etmek için harekete geçilmesini istedi.

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