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Dünya Belarustaki Rus asker krizi devam ediyor Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor
ASYA

Belarus'taki Rus asker krizi devam ediyor: Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı asker iddialarını yalanladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bu konuda anlaştığını söyleyen Lukaşenko, "Belarus’a silah getirmeyin, düzeni bozmayın. Yoksa ortalık alev alev yanacak ve Vladivostok’a kadar zor durum oluşacak" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı’nda Belarus Parlamentosu milletvekilleri ve halka yönelik yıllık konuşmasında, ülkesinde Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askerin yakalanması meselesine değindi.

  • Lukaşenko, yakaladıkları Rus paralı askerlerin hedefinin Belarus olduğunu açıklayarak, "Yalanlar hiç kimseye lazım değil. Biz kendi ülkemize sahibiz, yasalarımız var ve Ruslar bunu çok iyi biliyor" dedi.

Rus paralı askerlerin yakalanmasıyla ilgili çeşitli komplo teorileri üretildiğine işaret eden Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kendisinin bu konuda anlaşarak bu grupların ülkeye geldiğine yönelik iddiaları reddetti.

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'Bu kimseler Belarus'a özellikle gönderildi'

Lukaşenko, "Bu çok tehlikeli ve güçlü bir sinyal. Bütün bunların hepsi yalan. Rus paralı askerlerin Belarus üzerinden İstanbul, Venezuela, Afrika, Libya’ya gideceği yalan. Bu kimseler Belarus’a özellikle gönderildi. Talimat ise beklemeleri yönündeydi. İstanbul’a bilet alınması sadece efsane çünkü Rusya sınırını geçmek için İstanbul biletleri lazımdı" dedi.

  • Bu askerlerin İstanbul’a ya da Afrika ülkelerine başka yerden değil de Belarus üzerinden gitmeyi planlamasının gerçekçi olmadığını iddia etti.

Lukaşenko, yakaladıkları paralı askerlere iyi davrandıklarını ve bu yüzden sorgulamalar esnasında etkili bir sonuç aldıklarını şöyle ifade etti: "Onlar her şeyi anlattılar. Bu yüzden yalan söylemeyi kesin artık."

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Lukaşenko huzur bozulsun istemiyor

Belarus’ta farklı milliyetten insanların barış içinde yaşadığını dile getiren Lukaşenko sözlerine şunları da ekledi:

"Belarus’a silah getirmeyin, düzeni bozmayın. Yoksa ortalık alev alev yanacak ve Vladivostok’a kadar zor durum oluşacak."

Ayrıca ülkenin güneyine yeni bir paralı asker grubunun daha gönderildiği bilgisini aldıklarını bildiren Lukaşenko, bu kimselerin mutlaka yakalanacağını söyledi.

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