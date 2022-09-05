Dünya Belçika Başbakanı De Croodan "savaş ekonomisi" uyarısı
AVRUPA

Belçika Başbakanı De Croo'dan "savaş ekonomisi" uyarısı

Enerji krizi hakkında önemli noktalara değinen Belçika Başbakanı De Croo, bu durumun çözme kavuşması için çağrıda bulundu. Başbakan, olası bir 'savaş ekonomisi'nin kapıda olduğunu belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Belçika Başbakanı De Croodan savaş ekonomisi uyarısı
Arşiv

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji krizine müdahale etmemesi halinde savaş ekonomisine girilebileceği uyarısında bulundu.

De Croo, Belçika'nın VRT televizyon kanalında son dönemde hızla artan enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor

İlk önceliklerinin fiyatlardaki artış olduğunu belirten De Croo, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve daha önce konuyu AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getirdiğini anımsattı.

De Croo, enerji krizine Avrupa'nın müdahale etmesi gerektiğine işaret ederek, AB Komisyonu'nun bu konuda yavaş adım atmasını eleştirdi.

Enerji krizi tüm dünyaya yayıldı: İngiltere'de doğalgaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı
EKONOMİ
Enerji krizi tüm dünyaya yayıldı: İngiltere'de doğalgaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Enerji faturaları nedeniyle şirketlerin iflas etmesine veya binlerce insanın sokağa atılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan De Croo, "Bu, enerjiden çok daha fazlasıyla ilgili bir kriz. Bu, Avrupa kıtasının istikrarı ve güvenliği ile ilgili bir durum. AB Komisyonu müdahale etmezse, gerçek bir savaş ekonomisine girme riskimiz var." diye konuştu.

De Croo, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasının önemine dikkati çekerek, bu konunun da Avrupa düzeyinde ele alınması ve kararlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Başbakan De Croo, geçen ay da artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kış sezonunun zorlu geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Ülke ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.

AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
DÜNYA
AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
Silivri Cezaevinin ismi değişti

Silivri Cezaevi'nin ismi değişti

Adalet Bakanlığı yeni adını açıkladı.
Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Bu balıkların gizemi çözülemiyor

Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar.
Mutasavvıf İnançere veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümmete hiç tereddüt etmeden hizmet ederek hayatını sürdürdü.

​AK Parti grup başkanvekillerinden 'engelleniyoruz' diyerek algı yapan CHP'li yöneticilere tepki

Türkiye'den 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Mavi Vatan savunmasını yapacak SİDA'da yeni gelişme.

Sunak'ı geride bıraktı: Ülkenin üçüncü kadın lideri oldu.

​Kilogramı 450 TL

​MSB: Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki bir askerimiz şehit oldu.

​Bir skandal daha

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.