Dünya Belçika mahkemesi İslamlaşmayı durdurun ifadesini "ırkçı" bulmadı
AVRUPA

Belçika mahkemesi 'İslamlaşmayı durdurun' ifadesini "ırkçı" bulmadı

Belçika'da bir mahkeme, 'İslamlaşmayı durdurun' yazılı bir pankartın "ırkçı nitelik taşımadığına" karar verdi. Anvers kentindeki temyiz mahkemesinin kararında, pankartın ırkçı ve yabancı düşmanı niteliği bulunmadığı, 'bir fikri ifade eden basılı bir belge olduğu' belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Belçika mahkemesi İslamlaşmayı durdurun ifadesini ırkçı bulmadı
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Belçika Mahkemesinin kararı, ülkenin aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati partisini sevindirdi.

Partinin başkanı Tom Van Grieken, kararın ifade özgürlüğünün zaferi olduğunu savunarak "Göç ve İslamlaşmaya karşı savaşımızı sürdüreceğiz. İslamlaşmayı durdurmakla ırkçılık aynı şey değil." dedi.

Davaya konu olan pankart, aşırı sağcıların geçen yıl Mechelen kentindeki gösterisinde açılmıştı. Mechelen mahkemesinin yargıcı, pankartı nefret ve ayrımcılığı kışkırtan "korkunç bir görüntü" olarak değerlendirmiş, pankartı açanlara altı ay hapis ve ağır para cezası verilmişti.

Ancak mesaj basılı bir materyal üzerinde olduğu için konu "basın suçu" kapsamına alınmıştı. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olmayan basın suçları cezaları halk jürisi tarafından kararlaştırıldığı için Mechelen mahkemesindeki yargıcın kararı hükümsüz kalmış ve üst mahkemeye taşınmıştı.

Belçika'da birkaç yıl önce de Danıştay aynı ifadenin ırkçı nitelik taşımadığı kararına varmıştı.

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