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Dünya Belçikada bomba alarmı
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AVRUPA

Belçika’da bomba alarmı

Belçika’da bomba alarmı

Belçika’nın Flaman bölgesinde, alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı aktarıldı.

Haber Merkezi IHA
Yetkililer ise güvenlik güçlerinin işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşların bölgelerden uzak durmalarını istedi.
Yetkililer ise güvenlik güçlerinin işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşların bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Belçika’nın Flaman bölgesinde bulunan Diest, Westerlo ve Aarschot belediyelerine bağlı olan bölgeler için alınan bir bomba ihbarı sonucu birçok okulun boşaltıldığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Antwerp itfaiyesine üç belediyenin olduğu bölgelerden birindeki bir okulda bomba patlayacağı yönünde gelen ihbar sonrası okullarda alarm verildi. Yetkililer ise güvenlik güçlerinin işini daha iyi yapabilmesi için vatandaşların bölgelerden uzak durmalarını istedi.

Tüm öğrenciler güvenlik altına alınarak kentindeki ebeveynlere bilgi verildi. Çocuklarını almak üzere yola çıkan endişeli bir baba Yumlu Serdar ise yaşanan durumla ilgili endişelerini, “Üç çocuğum iki farklı okula devam ediyor. WhatsApp ile bir mesaj aldım. Konu hakkında kısa bir bilgi mesajı yer aldı” şeklinde ifade etti.

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