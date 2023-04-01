Belçika'da çalışanlara 'fişi çekme' hakkı: Mesai bitince telefonlar kapanacak

İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı. 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek. Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Özel ve acil durumlar hariç

Öngörülemez özel ve acil durumların neler olabileceği belirlenerek işverenle çalışanlar arasında bir anlaşma yapılması, uygulamanın bu özel şartlar dışında geçerli olması isteniyor. 1 Nisan'dan itibaren çalışan sayısının 20'den fazla olduğu iş yerlerinde işverenlerin toplu sözleşmelere veya iş yönetmeliklerine "mesai dışında ulaşılamaz olma hakkını" ekleme zorunluluğu bulunuyor.

e-postaları cevaplama zorunluluğu bulunmuyor