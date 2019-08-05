Belçika'da Müslümanlara orduya katılım çağrısı

Belçika Savunma Bakanlığı, ülkenin askeri personel ihtiyacını karşılamaya yönelik bir kampanya başlattı.

Kampanyayla, Belçika'daki Müslümanlara orduya katılma çağrısı yapıldı.

TRT Haber'de yer alan habere göre, orduya katılımı teşvik için sosyal medyada bir video yayımlandı.

Videoda, "Müslüman kimliğimle orduda görev yapma fırsatım var mı?" sorusuna yer verildi.

Müslümanların orduda yer alabileceği vurgulandı.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip olan Belçika'da, Müslümanların oranı yüzde 7,6 olarak tahmin ediliyor.