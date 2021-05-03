Belçika'da parkta parti düzenlemek isteyen gençlere polis müdahale etti

Daha önce 1 Nisan'da "şaka" olarak duyurulan ancak binlerce gencin bir parkta buluşmasına neden olan "La Boum" adlı müzik festivali ve partinin ikincisinin 1 Mayıs'ta yine aynı yerde düzenleneceği haberleri üzerine Brüksel polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyurulara karşılık polis, Kovid-19 salgın önlemlerini gerekçe göstererek gençlerin parkta buluşmaması için çağrı yaptı.

Buna rağmen "özgürlük" sloganları atan yüzlerce genç, parkta bir araya geldi. Polisin çağrısına rağmen parktan ayrılmayan gençlere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Bazı gruplar, polise havai fişek ve şişe atarak karşılık verdi.

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AA

Gençleri parktan çıkarmak için atlı ve motosikletliler dahil yüzlerce polis, çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı, helikopterler ve insansız hava araçları kullanıldı. Olaylar sırasında bazı göstericiler yaralandı, çok sayıda genç de gözaltına alındı.

AA

1 Nisan'da aynı yerde "şakayla başlayan" ancak gerçeğe dönüşen "La Boum" partisine de polis müdahale etmiş, çıkan olaylarda çok sayıda gösterici ve polis yaralanmıştı.

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