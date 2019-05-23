Belçika’da Sarı Yelekliler’den tekrar sokağa çıkma çağrısı

Belçika’da uzun bir aradan sonra Sarı Yelekliler tekrar sokağa çıkma kararı aldı.

Belçika’da bölgesel, federal ve AP seçimlerin yapılacağı 26 Mayıs günü Fransa ve Belçika’daki Sarı Yelekliler Brüksel’de öğlen 13.00’te Brüksel-Kuzey istasyonunda bir araya gelecek. Sarı Yeleklilerin Toute l’Europe Bruxelles’ adlı Facebook etkinliği çağrısında bin 300 kişi gösteriye katılacaklarını ve yaklaşık 9 bin kişinin ilgilendiklerini belirtti.

Etkinlikte sadece Kuzey İstasyonunda toplanacaklarını ve yürüyüş yapacaklarını belirterek daha fazla bilgi paylaşımında bulunmuyor. Sarı Yelekliler, "Politikacılar söz verdiklerini yapmazlarsa sokakta olmaya devam edeceğimizi anlamalarına yardımcı olmak için barışçıl bir gösteri çağrısında bulunuyoruz. Fakat büyük bir polis seferberliği ortaya çıkarsa, barışçıl kalacağından şüpheliyiz” açıklamasını yaptı.

Avrupa diktatörlüğünden kurtulmak istediklerini ve halkın iradesinin önce gelmesi gerektiğini belirten Sarı Yelekliler basın bildirisinde, “Politikacıların hala bu seçimlerin önemini anlamadıklarını düşünüyoruz. Sarı yelekliler olarak talebimizi yerine getirmek ve krizle mücadele etmek isteselerdi bunu çoktan yapabilirlerdi. Maalesef yetkililer Sarı Yeleklilerin talebini görmezlikten geliyor. Fransa’dan Sarı Yelekliler katılacak” ifadelerini kullandı.

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