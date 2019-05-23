Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Belçikada Sarı Yeleklilerden tekrar sokağa çıkma çağrısı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AVRUPA

Belçika’da Sarı Yelekliler’den tekrar sokağa çıkma çağrısı

Belçika’da Sarı Yelekliler’den tekrar sokağa çıkma çağrısı

Belçika ve Fransa’daki Sarı Yelekliler, 26 Mayıs pazar günü ortaklaşa Brüksel’de ‘Avrupa Diktatörlüğünü’ kınama çağrısında bulundu. Sarı Yelekliler, pazar günü Belçika’da bölgesel, federal ve Avrupa Parlamentosu seçimleri olması nedeniyle "Avrupa Diktatörlüğünü" kınamak için halkı sokağa davet ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Sarı Yelekliler, taleplerinin görmezlikten gelindiğini söylüyor.
Sarı Yelekliler, taleplerinin görmezlikten gelindiğini söylüyor.

Belçika’da uzun bir aradan sonra Sarı Yelekliler tekrar sokağa çıkma kararı aldı.

Belçika’da bölgesel, federal ve AP seçimlerin yapılacağı 26 Mayıs günü Fransa ve Belçika’daki Sarı Yelekliler Brüksel’de öğlen 13.00’te Brüksel-Kuzey istasyonunda bir araya gelecek. Sarı Yeleklilerin Toute l’Europe Bruxelles’ adlı Facebook etkinliği çağrısında bin 300 kişi gösteriye katılacaklarını ve yaklaşık 9 bin kişinin ilgilendiklerini belirtti.

  • Etkinlikte sadece Kuzey İstasyonunda toplanacaklarını ve yürüyüş yapacaklarını belirterek daha fazla bilgi paylaşımında bulunmuyor. Sarı Yelekliler, "Politikacılar söz verdiklerini yapmazlarsa sokakta olmaya devam edeceğimizi anlamalarına yardımcı olmak için barışçıl bir gösteri çağrısında bulunuyoruz. Fakat büyük bir polis seferberliği ortaya çıkarsa, barışçıl kalacağından şüpheliyiz” açıklamasını yaptı.

Avrupa diktatörlüğünden kurtulmak istediklerini ve halkın iradesinin önce gelmesi gerektiğini belirten Sarı Yelekliler basın bildirisinde, “Politikacıların hala bu seçimlerin önemini anlamadıklarını düşünüyoruz. Sarı yelekliler olarak talebimizi yerine getirmek ve krizle mücadele etmek isteselerdi bunu çoktan yapabilirlerdi. Maalesef yetkililer Sarı Yeleklilerin talebini görmezlikten geliyor. Fransa’dan Sarı Yelekliler katılacak” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Hollanda'da AP oylaması başladı
DÜNYA
İngiltere ve Hollanda'da AP oylaması başladı

Sarı Yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu
DÜNYA
Sarı Yeleklilerin eylemleri 6. ayını doldurdu
Prototip yıl sonu hazır

Prototip yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Kışladaçifte bayram

Kışlada
çifte bayram

​AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifin ayrıntılarını anlattı.
Uykumu kaçırıyor

Uykumu kaçırıyor

​Çiftlik Bank vurguncularının yazışmaları ortaya çıktı.
Yassıada'nın son hali

Yassıada'nın son hali

​4 yıldır süren çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeni askerlik<br>sistemi Meclis'te

Yeni askerlik
sistemi Meclis'te

​Askerlik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler var.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
150 yıllık hayal proje

150 yıllık hayal proje

​Yüzde 80'i tamamlandı, 2020'de hizmete alınacak.

Avrupa<br>kaderini oyluyor

Avrupa
kaderini oyluyor

Seçmen sayısı Hindistan ile yarışıyor.

İngiltere'de<br>siyasi kriz

İngiltere'de
siyasi kriz

Yarın istifa etmesi beklenen May'in arka koltuktaki gözyaşları.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Huawei tarih verdi

Huawei tarih verdi

​Andorid'e karşı yeni sistem geliyor.
Süre tanıması<br> söz konusu değil

Süre tanıması
söz konusu değil

​Dışişleri'nden S-400 iddialarına açıklama.
Cocu'ya <br>talip var

Cocu'ya
talip var

​Fenerbahçe'den kovulmuştu, La Liga'ya gidiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.