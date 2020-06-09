Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un ateşe verilen heykeli kaldırıldı

Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un Anvers kentinde geçen hafta ateşe verilen heykeli kaldırıldı.

Brussels Times gazetesinde yer alan habere göre, Ekeren bölgesinde yakılan heykel, restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldı. Heykel daha sonra aynı müzede sergilenecek.

Gent kentinde de 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a atfen, büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesi ile tekrar gündeme geldi.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.