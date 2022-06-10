Dünya Belçikada yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici olarak kapatıldı
AVRUPA

Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici olarak kapatıldı

Belçika'nın Charleroi kentinde bir caminin yanında içinde on yıllar öncesine ait dinamit bulunan sandık tespit edilmesi üzerine cami geçici süreyle kapatıldı. Charleroi Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Doğru, olay yerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
Belçikada yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici olarak kapatıldı
Belçika Diyanet Vakfı Marchienne au Pont Alaaddin Camisi.

Marchienne bölgesinde Belçika Diyanet Vakfı Marchienne au Pont Alaaddin Camisinin hemen yanındaki alanda, eskiden kalma dinamit dolu bir sandık bulunduğunu söyleyen Doğru, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin imha için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğru, sokağın tümünün polis güçlerince giriş çıkışlara kapatıldığını, cami ve yanındaki evlerin boşaltıldığını aktardı.

Cami cemaatinden Cengiz Demir de iki hafta öncesinden evlere bilgilendirme için evrak gönderildiğini, sabah 08.00'den itibaren de caminin kapatıldığını söyledi.

Caminin yaklaşık 600 kişilik cemaatinin cuma namazı için çevre camilere yönlendirildiğini belirten Demir, ilk kez karşılaşılan olayın cemaatte şaşkınlığa neden olduğunu dile getirdi.

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