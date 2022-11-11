Dünya Belçikada yeni dönem başlıyor İsteyenler haftada dört gün mesai yapabilecek
AVRUPA

Belçika’da yeni dönem başlıyor: İsteyenler haftada dört gün mesai yapabilecek

Belçika’da tam zamanlı bir işte haftada beş gün yerine dört gün mesai yapabilmeye olanak sağlayan yeni düzenleme 20 Kasım’da başlıyor. Dört gün mesai talebi çalışanların isteğine bağlı olacak, işveren bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmayacak. Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ile yol paralarında değişiklik olabileceği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Belçika’da yeni dönem başlıyor: İsteyenler haftada dört gün mesai yapabilecek
Arşiv

Belçika iş hayatında yeni bir modele geçiş yapıyor. Yeni düzenleme ile çalışanların saat sayısı, maaşı ve sosyal hakları aynı kalacak ancak 5 günde yapmaları gereken işi 4 güne yayabilecekler. Federal hükümetin haziran ayında kabul ettiği yeni iş gücü anlaşması, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlamayı amaçlayan düzenleme, 20 Kasım’dan itibaren özel sektör çalışanlarına 5 yerine 4 gün mesai hakkı tanıyor.

MAAŞLAR AYNI KALACAK

BBC Türkçe'nin haberine göre; Kamu sektöründeki daha farklı çalışma koşulları nedeniyle uygulama daha çok özel sektör mensuplarını kapsıyor. Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre, bilişim sektöründen, metal ve gıda sektörüne kadar hemen hemen her kesimden çalışan bu mevzuat kapsamında yer alıyor. Haftada 5 yerine 4 gün mesai talebi çalışanların isteğine bağlı olacak. İşveren bu konuda herhangi bir zorlamada bulunmayacak.

Avrupa ülkesinden yeni adım: Dört gün çalışma geliyor
DÜNYA
Avrupa ülkesinden yeni adım: Dört gün çalışma geliyor

İŞVEREN HERHANGİ BRİ ZORLAMA YAPAMAZ

Çalışanlar, 4 günlük mesai talebi için yazılı olarak başvuru yapacak. Talebi yerine getirmeyi reddeden işveren, bu reddini yazılı olarak gerekçelendirerek, 1 ay içinde çalışanı bilgilendirecek. Çalışanın talebi, işveren açısından olumsuz bir muameleye yol açmayacak ve kesinlikle işten çıkarılma veya sözleşme feshine neden olmayacak. Çalışanların maaş ve sosyal hakları aynı kalırken, günlük yemek fişi sayısı ile yol paralarında değişiklik olabileceği belirtiliyor. Çalışanlar, haftalık 4 günlük çalışma döneminde gönüllü fazla mesaiye kalamayacak. Çünkü hükümete göre, fazla mesai, iş ve özel hayat arasında daha iyi bir denge kurmayı hedefleyen uygulamanın amacına aykırı.

  • Ghent Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan bir ankete göre, çalışanların önemli bir kısmı, aynı sayıda mesai saatinin 5 gün yerine 4 güne yayıldığı bir çalışma haftasının daha iyi bir iş-yaşam dengesine yol açacağını düşünüyor.

İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
FOTOĞRAF 7
Title
İngiltere merkezli dijital bankacılık şirketi Atom Bank, 430 çalışanı için maaşlarını azaltmadan mesai süresini haftada 4 güne indirdiğini açıkladı. Tüm hafta boyunca 37,5 saat çalışan Atom Bank çalışanlarının, dört gün boyunca 34 saat çalışacağı belirtilirken Pazartesi ya da Cuma günlerinden birinde izinli sayılacakları bildirildi.
Title
Atom Bank’ın sahibi Mark Mullen yaptığı açıklamada, bu kararı alırken pandemiden ilham aldığını ve refahın iyileştirilmesine ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi. Alınan yeni karar çerçevesinde çalışanların çalıştıkları günlerde daha uzun süreler mesai yapacağı aktarıldı.
Title
2014ten beri İngiltere merkezli bankayı yöneten Mullen, Covidden önce, geleneksel olarak işe gidip gelmek, bütün gün bir masada oturmak ve bu işlemi tekrarlamak zorundaydınız derken, Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli diye konuştu.
Title
Atom, İngilterenin ilk dijital bankalarından biri durumunda bulunuyor.Yeni çalışma düzenlemeleri, incelemenin müşteri hizmetlerini veya üretkenliği etkilemeyeceğini tespit ettikten sonra 1 Kasımda başladı.
Title
Patron Mullen, yeni düzenlemenin gönüllü olduğunu, çalışanlarının daha esnek çalışma konusundaki tercihlerini güçlü bir şekilde yansıttığını söylerken, “Herkesin buna bağlı kalması bekleniyor. Personellerime Cuma günü e-posta gönderemem, onlara cevap vermelerini bekleyemem şeklinde konuştu.
Title
Son araştırmalar, İzlandadaki kamu sektörü çalışanları arasında dört günlük bir haftanın denemelerinin başarılı olduğunu ayrıca stresi ve tükenmişliği azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.
Title
ABD’li şirket Microsoft’un Japonya ofisi ise, 2019da personelin haftanın dört günü tam ödeme ile çalıştığı bir deney sırasında satışların yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi.
İngiltere'nin dev bankasından çok önemli mesai kararı: Maaş kesintisi yapmadan haftada 4 gün çalışacaklar
İngiltere'nin en büyük dijital bankalarından Atom Bank, çalışanlarının maaşını azaltmadan haftada dört gün mesaiye geçtiğini duyurdu. Haftada 5 gün 37,5 saat mesai yerine, dört gün 34 saat mesai yapılacağını belirten Atom Bank patronu Mark Mullen, "Covid bize bunun gerekli olmadığını gösterdi. Bence pazartesiden cumaya 9-5 saatleri arası çalışmak oldukça eski moda bir çalışma şekli" dedi.


Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Bugün ülke genelinde saat 18.57de deprem tatbikatı yapılacak

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

Gaziantep'teki feci kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.