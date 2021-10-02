Dünya Belçikada yeni dönem Gürültücü sürücülerin araçlarına el konulacak
AVRUPA

Belçika'da yeni dönem: Gürültücü sürücülerin araçlarına el konulacak

Belçika’nın Ghent şehri yönetimi trafikte gürültü çıkaran araçlara el koyuyor. Polis bu sürücüleri gürültü yaparken yakalamakta zorlansa da uygulama ile şikayetler yarıya indi.

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Belçikada yeni dönem: Gürültücü sürücülerin araçlarına el konulacak
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Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Avrupa'da 113 milyon insan, 55 desibeli aşan gündüz ve gece trafiğinden kaynaklanan gürültü kirliliğinden etkileniyor. Belçika’nın başkenti Brüksel'in merkezinde, gürültülü motosikletler, hızlı arabalar ve silah sesi gibi çıkan egzozları halk için tanıdık. Euronews'in haberine göre; Belçika'nın kuzeybatısındaki hareketli bir şehir olan Ghent’in yönetimi bu konuda harekete geçti ve radikal bir karara imza attı.

En az 72 saat

Gürültü limitlerini ihlal eden sürücülerin araçlarına en az 72 saat süreyle el konacak. Sürücülerin aynı zamanda çekici ve park ücretini ödemesi gerekecek. Belediye Başkanı Mathias De Clercq, "Arabanızı sürmeye karşı bir sorunum yok, ancak özellikle gece vakitleri iyi bir tavır sergilemeli ve insanları korkutmamalısınız. Vatandaşlarımızın iyi bir uyku çekmesi çok önemli" dedi.

  • Belediye başkanı, kararın ardından artık daha az şikayeti olduğunu, ancak polisin önündeki zorluğun gürültücü sürücüleri iş üstünde yakalamak olduğunu söyledi.

Sağlık için birçok olumsuz etkisi var

Gürültü kirliliği sadece uyku bozukluğuna ve strese neden olmuyor, aynı zamanda işitme kaybı, kulak çınlaması ve kalp hastalığına da yol açıyor. AB'nin gürültü ile ilgili mevzuatı var ancak Eurocities organizasyonuna göre uygulanması ve güncellenmesi gerekiyor.

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