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Dünya

Belçika'dan Netanyahu yönetimine sert çıkış: İsrail'e yaptırım uygulama zamanı 

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail’in uluslararası kamuoyunun ateşkes çağrılarını görmezden geldiğini belirterek, “İsrail için yaptırım uygulama zamanı” diyerek çağrıda bulundu.

15:28 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:29 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter

Belçika Başbakan Yardımcısı Sutter, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemesine tepki gösterdi. Sutter, Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulaması için uyardı.


Belçika Başbakan Yardımcısı Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Yapılan bomba yağmuru insanlık dışıdır. Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes taleplerini görmezden geliyor. Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum”
dedi. 



Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor
Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda 33 gün geride kaldı. Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, tvnet'e özel açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, Aksa Tufanı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'İsrail ordusunu bu kadar savunmasız görmek sürpriz oldu' ifadelerini kullandı. Savaşı yönetenin ABD olduğunu ve ateşkesinde ABD'nin iradesine bağlı olduğunu belirten Ebu Merzuk, ateşkes için şartları olmadığını, esirler için müzakereye hazır olduklarını belirtti. Ebu Merzuk,, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ülkelerine ve ABD'ye karşı cesur tutumunun hareketlerini motive ettiğini dile getirdi. Erdoğan'ın 'terör hareketi değil halkını temsil eden bir direniş hareketi' açıklamasından dolayı teşekkür ettiklerinin altını çizen Ebu Merzuk, "Türkiye mazlumların yanındadır" diye konuştu.


#Belçika
#İsrail
#Netanyahu
#Gazze
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