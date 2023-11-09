Belçika'dan Netanyahu yönetimine sert çıkış: İsrail'e yaptırım uygulama zamanı 

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter
Belçika Başbakan Yardımcısı Sutter, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlemesine tepki gösterdi. Sutter, Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulaması için uyardı.
Belçika Başbakan Yardımcısı Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“İsrail'e karşı yaptırımların zamanı geldi. Yapılan bomba yağmuru insanlık dışıdır. Gazze'de savaş suçları işlenirken, İsrail uluslararası ateşkes taleplerini görmezden geliyor. Federal hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyorum”
dedi.
#Belçika
#İsrail
#Netanyahu
#Gazze
22 dakika önce