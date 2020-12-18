Belçikalı Bakan Blekeer gizli kalması gereken Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaştı

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı. Yaptığı paylaşımla gizlilik kurallarını ihlal eden Blekeer, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip, uyarması üzerine Twitter mesajını sildi.

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Tabloya göre en pahalı aşı Moderna

AB'nin aşı alımına ilişkin anlaşmaya vardığı fiyat tarifesine göre, en ucuz aşı Oxford-Astra Zeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise, ABD ilaç şirketi Moderna'nın üreteceği Kovid-19 aşısı olacak. Tabloya göre, Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.

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