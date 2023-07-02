Belediye başkanı seçimleri 'silahlı şiddeti azaltma vaadiyle' kazanmıştı: ABD'de silahlı saldırıda iki ölü 28 yaralı

Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.