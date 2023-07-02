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Belediye başkanı seçimleri 'silahlı şiddeti azaltma vaadiyle' kazanmıştı: ABD'de silahlı saldırıda iki ölü 28 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üçü ağır 28 kişi de yaralandı. Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı.

22:09 . 2/07/2023 Pazar
AA
ABD'de gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

ABD'de gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Baltimore Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki kadın olay yerinde, 20 yaşındaki erkek ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırıda 3'ü ağır 28 kişi yaralandı.

Seçimleri 'silahlı şiddeti azaltma vaadiyle' kazanmıştı

Komiser Vekili Richard Worley, basın toplantısında, silahlı saldırının gece yarısı şehrin güney bölgesindeki sokak partisi sırasında düzenlendiğini, saldırganların arandığını açıkladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott da "Bu sabah tüm Baltimore, kaybettiğimiz hayatlar için yas tutuyor." dedi.

Scott, ABD'nin en çok silahlı saldırı düzenlenen şehirlerinden Baltimore'daki belediye seçimlerini "silahlı şiddeti azaltma vaadiyle" kazanmıştı.



#ABD
#Baltimore
#silahlı saldırı
40 dakika önce
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