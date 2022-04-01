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Dünya Belgorod Valisi Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusyadaki petrol rafinerisini vurdu
AVRUPA

Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını belirterek ölü ya da yaralının olmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
AA
Ukrayna tarafından bombalanan petrol rafinerisi.
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
AA
Ukrayna tarafından bombalanan petrol rafinerisi.
Belgorod Valisi: Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
AA
Ukrayna tarafından bombalanan petrol rafinerisi.

Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gladkov, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki petrol rafinerisinde yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktığını söyledi.

Yangının, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin saldırısı neticesinde gerçekleştiğini belirten Gladkov, rafineride yaşanan patlama nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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