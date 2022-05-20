Belgrad'da bomba alarmı: 231 okula ihbar geldi

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada da, bugün 134 okulda bomba olduğuna dair ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ihbarların okullara elektronik posta yoluyla ulaştırıldığı belirtildi.

Ülkede dört günlük kısa bir sürede ilk olarak 16 Mayıs'ta 97, bugün ise 134 olmak üzere toplamda 231 okulda bomba ihbarı yapıldı.

Başkent Belgrad'da bomba ihbarları

16 Mayıs'ta başkent Belgrad’daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmıştı.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, Belgrad’da 97 ilkokul ve birkaç lisede bomba ihbarları yapılması sonrası tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarlarının sahte olduğu belirtilmişti.

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Air Serbia uçuş seferlerinde "sahte bomba ihbarları"

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması sonrası, Rusya’ya yaptırım uygulamama kararı alan Sırbistan’da, Rusya'ya yönelik uçuş seferleri de mart ayının başından itibaren "sahte bomba ihbarları" almaya başlamıştı.