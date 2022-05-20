Dünya Belgradda bomba alarmı 231 okula ihbar geldi
AVRUPA

Belgrad'da bomba alarmı: 231 okula ihbar geldi

Sırbistan'da okullara yönelik bomba ihbarları devam ederken, ülkede 16 Mayıs'tan bu yana toplam 231 okulda bomba ihbarı yapıldı. 16 Mayıs'ta başkent Belgrad'da yapılan bomba ihbarlarının ardından bugün Novi Sad, Pirot ve Nis şehirlerinde de bomba ihbarı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Belgradda bomba alarmı: 231 okula ihbar geldi
Arşiv.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada da, bugün 134 okulda bomba olduğuna dair ihbar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ihbarların okullara elektronik posta yoluyla ulaştırıldığı belirtildi.

Ülkede dört günlük kısa bir sürede ilk olarak 16 Mayıs'ta 97, bugün ise 134 olmak üzere toplamda 231 okulda bomba ihbarı yapıldı.

Başkent Belgrad'da bomba ihbarları

16 Mayıs'ta başkent Belgrad’daki birçok okulda bomba ihbarı yapılmıştı.

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığınca yapılan açıklamada, Belgrad’da 97 ilkokul ve birkaç lisede bomba ihbarları yapılması sonrası tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Yapılan incelemeler sonrası bomba ihbarlarının sahte olduğu belirtilmişti.

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