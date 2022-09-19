Berlin'de çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti.

Joe Biden, Kraliçe Elizabeth'in taziye defterine yazarken kopya çekti

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, dün Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti. Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görülen Biden, ziyaretin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzaladı. Bununla birlikte Biden'ın notunu yazdığı esnada hata kapmaktan kaçınmak için yanında getirdiği bir mesajı kopyaladığı görüldü. Video görüntülerinde Biden'ın notu takım elbiseninin cebinden çıkararak taziye defterinin yanına koyduğu fark edildi .