Berlin'de çevreciler, hükümetin iklim politikasını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de çevreciler, hükümetin iklim ve çevre politikasını protesto etmek için ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak gösteri düzenledi. Çevreci oluşum "Extiction Rebellion"ın Almanya’daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere tarihi Brandenburg kapısının bulunduğu "Unter den Linden" caddesini araç trafiğine kapattı.
Polis ekipleri, göstericilerin yola yapıştırdıkları ellerindeki yapıştırıcıları çözebilmek sıvı yağ kullandı. Polisin yapıştırıcılarını söktüğü göstericiler, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.