Dünya Berlinde kaos Polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girince çatışma çıktı
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Berlin'de kaos: Polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girince çatışma çıktı

Almanya'nın başkaenti Berlin'de bugün polis ve aşırı solcu gruplar arasında çatışma çıktı. Radikal sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtinde bulunan Rigaer Caddesi 94 numaralı binada yangın denetimi yapılmasını engellemek istedi. Aşırı solcu gruplar polise boya ve yangın söndürme aletleriyle müdahale etti.

Haber Merkezi AA
Berlinde kaos: Polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girince çatışma çıktı
Polis aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen binaya zor kullanarak girince çatışma çıktı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen ve yangın denetimine izin verilmeyen binaya polis zor kullanarak girdi.

Radikal sol gruplar, uzun süredir işgal ettikleri Friedrichshain semtinde bulunan Rigaer Caddesi 94 numaralı binada yangın denetimi yapılmasını engellemek istedi.

KARŞILIKLI ÇATIŞMA

Polis, aşırı solcu grupların bina girişine kurduğu barikatı elektrikli testere kullanarak kaldırırken, bu gruplar barikatı kaldıran polise boya ve yangın söndürme cihazlarıyla saldırdı.

Saldırının ardından polis zor kullanarak binaya girdi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, bina içinde hala birçok engel ve barikat bulunduğu, bu nedenle adım adım ilerleyebildikleri ifade edildi.

Binada keşif yapacak memurun ise yaşanan olaylardan dolayı binaya girmek istemediği öğrenildi.

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