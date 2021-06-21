Dünya Berlinde Türklerin yoğun olduğu bölgede sebebi bilinmeyen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı
AVRUPA

Berlin’de Türklerin yoğun olduğu bölgede sebebi bilinmeyen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

Başkent Berlin'de Türklerin yoğun olduğu Wedding bölgesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sırp uyruklu 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Berlin’de Türklerin yoğun olduğu bölgede sebebi bilinmeyen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı
Foto:Arşiv

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Wedding semtinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dün gece bir kafenin önünde meydana gelen olayda, Sırp uyruklu oldukları belirtilen 3 kişi henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

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Yaralılara ilk tıbbi müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra en yakın hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

  • Saldırının sebebi henüz bilinmezken, en az 30 el ateş edildiği açıklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken polis cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polislerin olayın meydana geldiği Müllerstrasse Caddesi’nin iki tarafında güvenlik çemberi oluşturdu.

Saldırganlar her yerde aranırken savcılık olayla ilgili geniş bir soruşturma başlattı.

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