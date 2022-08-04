Berlin’deki Grunewald ormanında patlama sonrası yangın

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Grunewald ormanında polise ait bir depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma eski mühimmatın, havai fişeklerin ve patlayıcı mühimmatın bulunduğu polise ait depoda yangın çıktı. Sabaha karşı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, Grunewald ormanında geniş çaplı yangına yol açtı. Yaklaşık 100 itfaiyeci alevlere müdahale etmeye çalışırken, meydana gelen başka patlamaların ve hava şartlarının söndürme çalışmalarına engel olmasıyla alevler 15 bin metrekarelik alana yayıldı. Berlin itfaiyesinden Thomas Kirstein gazetecilere yaptığı açıklamada, "Durum tehlikeli. Yangın kontrol altında değil, orman kontrolsüz bir şekilde yanıyor" diyerek halka ormandan uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

Berlin makamları, Alman ordusundan özel kuvvetler de dahil olmak üzere alevleri söndürmeye yardımcı olmak için takviye kuvvet çağrısında bulundu. Olay yerine helikopter ve özel tahliye tankları da gönderildi.

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Alevler evlere yaklaşmadı

Yangın nedeniyle Berlin’in batısındaki banliyö treni seferlerinde aksamalar yaşandı, kentin en önemli otoyollarından biri olan Avus trafiğe kapatıldı. Evler doğrudan yangın tehlikesi altında olmazken, itfaiye 38 dereceye varması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle yangının daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

DÜNYA Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

FOTOĞRAF 10 CNN'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu ifade edildi. Haberin detaylarına göre, gözlem programı Copernicus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi. 2006'dan 2021'e kadar olan verilerle hesaplanan yılın aynı dönemi için ortalama sayı 520 olarak belirlendi. Avrupa'da yangınlar devam ederken, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle döndü. Alman yetkililer, yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, 480 itfaiyecinin kuzeydoğuda Brandenburg'da ve doğuda Saksonya'da alevlerle mücadeleye devam ettiğini belirtti. Öte yandan, İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, AB dışındaki ülke, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı ve beklenen ortalama yağışın sadece yüzde 24'ü gerçekleşti. Avrupa'daki yangınlar durdurulamıyor Avrupa Birliği ülkelerinde bu sene meydana gelen orman yangınları 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katına çıktı. AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi.

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