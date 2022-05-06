Dünya Beş milyon dolarlık enkaz Putinin süper tankı havaya uçtu
AVRUPA

Beş milyon dolarlık enkaz: Putin'in süper tankı havaya uçtu

Ukrayna bugüne kadar 25 bin Rus askerini öldürdüğünü, 1092 Rus tankını imha ettiğini ve 2 bin 650 zırhlı aracın da yok edildiğini bildiriyor. Kiev'in verdiği bilgiye göre, 196 savaş uçağı ve 155 helikopter de düşürüldü. Rusya-Ukrayna sınırında yayınlanan görüntüler ise, Putin'in yeni nesil tankının yok edildiğini gösteriyor.

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Haber Merkezi Diğer
Beş milyon dolarlık enkaz: ​Putinin süper tankı havaya uçtu
Arşiv

Rus ordusu yalnızca asker değil son model silahlarını da işgale giriştiği topraklarda yitiriyor. Rusya'nın son model tankı T-90M Ukrayna'da cepheye sürüldükten birkaç gün sonra havaya uçuruldu.

5 milyon dolarlık tankın imha edildiği görüntüler Ukrayna tarafından paylaşıldı. Yeni nesil tankın Rusya sınırına yalnızca 27 kilometre uzaklıkta yer alan Harkov yakınlarında vurulduğu bildiriliyor.

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Rus medyası tarafından defalarca reklamı yapılan süper tankın özel zırh koruması bulunuyordu.

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Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
FOTOĞRAF 12
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Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
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Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, \"Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir.\" ifadeleri kullanıldı.
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Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.
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Açıklamada, \"Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.\" değerlendirmesinde bulunuldu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
Title
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Putin ile görüştükten sonra harekete geçtiler: Bir ülke daha savaşa hazırlık yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun dün akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Belarus silahlı kuvvetleri bugün ani tatbikata başlayarak, savaşa hazır olma görevlerini icra etmeye başladı.
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