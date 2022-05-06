Beş milyon dolarlık enkaz: Putin'in süper tankı havaya uçtu Ukrayna bugüne kadar 25 bin Rus askerini öldürdüğünü, 1092 Rus tankını imha ettiğini ve 2 bin 650 zırhlı aracın da yok edildiğini bildiriyor. Kiev'in verdiği bilgiye göre, 196 savaş uçağı ve 155 helikopter de düşürüldü. Rusya-Ukrayna sınırında yayınlanan görüntüler ise, Putin'in yeni nesil tankının yok edildiğini gösteriyor.

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