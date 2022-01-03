Dünya Beş nükleer güçten ortak açıklama Böyle bir savaşın kazananı olmaz asla başlatılmamalı
AVRUPA

Beş nükleer güçten ortak açıklama: Böyle bir savaşın kazananı olmaz asla başlatılmamalı

Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, ‘nükleer silahların yayılmasının ve nükleer bir savaş çıkmasının kaçınılması gereken şeyler olduğunda’ anlaştı. Nükleer silahı olan söz konusu beş ülke, bu ortak açıklamayla olası bir nükleer savaşın önlenmesinin birincil sorumlulukları olduğunu yeniden teyit etti.

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Haber Merkezi Diğer
Beş nükleer güçten ortak açıklama: Böyle bir savaşın kazananı olmaz asla başlatılmamalı
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Son dönemde dünya üzerinde yaşanan kutuplar arası gerilim, nükleer savaş korkusunu, tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Ortak bildiri yayımlandı

Sputnik'in haberine göre; Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere nükleer silahların kullanımı ile ilgili bir ortak bildiri yayımladı. Nükleer silahlı devletler adıyla yayımlanan ortak bildiride, savaştan kaçınmayı ve stratejik risklerin azaltılmasını en önemli sorumlulukları olarak görüldüğüne vurgu yapılırken, nükleer silahların beş ülkeyi hedef almadığına dikkat çekildi.

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