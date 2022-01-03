Beş nükleer güçten ortak açıklama: Böyle bir savaşın kazananı olmaz asla başlatılmamalı Rusya, Çin, İngiltere, ABD ve Fransa ortak bir açıklama yaparak, ‘nükleer silahların yayılmasının ve nükleer bir savaş çıkmasının kaçınılması gereken şeyler olduğunda’ anlaştı. Nükleer silahı olan söz konusu beş ülke, bu ortak açıklamayla olası bir nükleer savaşın önlenmesinin birincil sorumlulukları olduğunu yeniden teyit etti.

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