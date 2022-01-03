Beş nükleer güçten ortak açıklama: Böyle bir savaşın kazananı olmaz asla başlatılmamalı

Son dönemde dünya üzerinde yaşanan kutuplar arası gerilim, nükleer savaş korkusunu, tartışmalarını da beraberinde getirdi.
Ortak bildiri yayımlandı
Sputnik'in haberine göre; Rusya, ABD, Çin, Fransa ve İngiltere nükleer silahların kullanımı ile ilgili bir ortak bildiri yayımladı. Nükleer silahlı devletler adıyla yayımlanan ortak bildiride, savaştan kaçınmayı ve stratejik risklerin azaltılmasını en önemli sorumlulukları olarak görüldüğüne vurgu yapılırken, nükleer silahların beş ülkeyi hedef almadığına dikkat çekildi.
Ayrıntılar geliyor...