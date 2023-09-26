Beş polisinin öldürülmesinin ardından Guatemala'da ordu harekete geçti: Sınıra 2 bin asker yerleştirilecek

Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, son zamanlarda Guatemala'nın Meksika sınırında suç faaliyetlerinde ciddi artışlar olduğu belirtilerek, uyuşturucu örgütlerinin güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Saldırılarda 5 Guatemalalı polisin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için Meksika sınırına 2 bin askerin sevk edileceği bildirildi.

Saldırılarda 5 Guatemalalı polisin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, güvenliğin sağlanması için Meksika sınırına 2 bin askerin sevk edileceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, bir süredir Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Guatemala sınırında, Sinaloa karteli ile Jalisco karteli arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Yerel basında çıkan haberde, bir süredir Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Guatemala sınırında, Sinaloa karteli ile Jalisco karteli arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Guatemala-Meksika sınırı, hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de düzensiz göçmenlerin geçiş yolunda olduğu için karteller için stratejik öneme sahip olmasıyla biliniyor.