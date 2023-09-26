Beş polisinin öldürülmesinin ardından Guatemala'da ordu harekete geçti: Sınıra 2 bin asker yerleştirilecek

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Silahlı kuvvetlerden yapılan açıklamada, son zamanlarda Guatemala'nın Meksika sınırında suç faaliyetlerinde ciddi artışlar olduğu belirtilerek, uyuşturucu örgütlerinin güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediği kaydedildi.
Açıklamada, silahlı kuvvetlerin ülkenin kuzeybatı sınırındaki San Marco bölgesinde uyuşturucu örgütlerine operasyonlar yaptığı ifade edilerek, 14 noktada askeri devriyelerin gerçekleştirildiği duyuruldu.
Çatışmalar nedeniyle Meksika'nın Motozintla kentinde yaşayan bölge sakinlerinin sınırı geçerek Guatemala'ya sığındığı öne sürüldü.
Guatemala-Meksika sınırı, hem uyuşturucu kaçakçılığı hem de düzensiz göçmenlerin geçiş yolunda olduğu için karteller için stratejik öneme sahip olmasıyla biliniyor.