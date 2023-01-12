​Beyaz Rusya eski Cumhurbaşkanı adayı tutuklandı

Sosyal medyada yayınlanan bir mesaja göre, Lukashenko karşıtı bir toplumsal hareketin lideri olan 41 yaşındaki aktivist Andrei Dmitriev dün başkent Minsk'te gözaltına alındı.

Gözaltına alınma nedeni ise henüz bilinmiyor.

Gözaltına ilişkin Beyaz Rusya makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

1994'ten beri iktidarda olan Lukashenko, seçmen sahtekarlığı iddiaları ve Lukashenko'ya sadık yetkililerin muhalefete yönelik sert baskısı ile gölgelenen 2020 seçimlerinde zaferini ilan etti.

Önde gelen muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya karşı zafer ilan etmesi, yüzbinlerce Belaruslu'nun Lukashenko'yu istifaya çağırmak için sokaklara döküldüğü haftalarca süren kitlesel protestoları tetikledi.

Resmi sonuçlara göre, Dmitriev kullanılan oyların %1,2'sini alarak seçimde dördüncü oldu.

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