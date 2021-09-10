Dünya Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı Kızamığa rastladık
AMERİKA

Beyaz Saray Afgan mültecileri ABD'ye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Beyaz Saray, son dönemde ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık
Arşiv

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan'dan tahliye edilen kişileri ABD'ye getiren uçuşlara ilişkin Psaki, "ABD, bu uçuşları CDC'nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD'ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

Jen Psaki
Jen Psaki
  • Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC'nin ABD'ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan flaş iddia: ABD uçağı Afganları Uganda'ya bıraktı
DÜNYA
Rusya'dan flaş iddia: ABD uçağı Afganları Uganda'ya bıraktı
Abone Ol Google News
Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

Afrin kahramanları sevdiklerine kavuştu

200'den fazla JÖH mensubu görevini başarıyla tamamladı.
Ses getiren iddia: TFF yeni hocasıyla anlaştı

Ses getiren iddia:
TFF yeni hocasıyla anlaştı

​A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün belli olduğu iddia edildi.
Beyaz Saray Afgan mültecileri ABDye getiren uçuşların neden durdurulduğunu açıkladı: Kızamığa rastladık

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​'Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlara aittir.'

​Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR testi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini yukarı taşıyacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin konuştu.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.