Beyaz Saray: Biden hiçbir senaryoda Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki

Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Rusya'nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD'nin Moskova'ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna'ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek "Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz." dedi.

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DÜNYA Rus tankları Donbas'a girdi

FOTOĞRAF 54 Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.<br><br> 200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.<br><br> Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.<br><br> NE OLMUŞTU?<br><br>Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında \"Donetsk Halk Cumhuriyeti\" ve \"Lugansk Halk Cumhuriyeti\" isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.<br><br> Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.<br><br> Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.<br><br><br> Savaşın ayak sesleri: Rusya Donbas'a doğru ilerliyor Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoy, Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında görüntülendi. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü. BiP'te paylaş

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DÜNYA Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Putin'den yardım istedi