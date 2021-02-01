Dünya Beyaz Saray evde koronavirüs testi için fon sağlayacak
AMERİKA DÜNYA

Beyaz Saray evde koronavirüs testi için fon sağlayacak

Dünyadaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de, Joe Biden yönetimi evde uygulanan test kiti için Avustralyalı firmaya 230 milyon dolar ödeyecek. Biden'ın, Kovid-19 ile Mücadele Başdanışmanı Andy Slavitt, "Bu anlaşma sayesinde, Ellume üretimini arttırabilecek ve bu yılın sonuna kadar her ay 19 milyondan fazla test kiti üretebilecek" bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında salgınla ilgili güncel gelişmeler konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Test kiti için fon sağlanacak

Biden'ın, Kovid-19 ile Mücadele Başdanışmanı Andy Slavitt, ABD yönetiminin Aralık 2020'de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayını alan ve tamamen evde uygulanan bir test kiti için fon sağlayacağını belirtti.

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  • Söz konusu testi üreten Avustralya merkezli Ellume firmasıyla çalışıldığını belirten Slavitt, testlerin seri üretimi için bu şirkete 230 milyon dolar ödeme yapılacağını aktardı. Slavitt, "Bu anlaşma sayesinde, Ellume üretimini arttırabilecek ve bu yılın sonuna kadar her ay 19 milyondan fazla test kiti üretebilecek." bilgisini paylaştı.

JohnsonJohnson'ın geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşı adayı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Slavitt, "Bu aşı onaylandığında, ABD'de haziran sonuna kadar elimizde 100 milyon doz olabilir." dedi.

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Fauci'den eyaletlere aşıları ikinci doz için bekletmeme çağrısı

  • Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci ise mutasyona uğramış virüslerin kendileri için endişe kaynağı olduğunu ve aşılamaların oldukça hızlı yapılması gerektiğini belirterek, "Virüs kendini türetemezse, mutasyona uğrayamaz. Aşılama çalışmalarını oldukça hızlı yapmalıyız." uyarısında bulundu.

Fauci, bazı eyaletlere de ellerindeki aşı stoklarını ikinci doz için bekletmemeleri ve olabildiğince çok kişiyi aşılamaları için çağrıda bulundu.

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